Російські гранати у "Беркута" на Майдані: ДБР завершило розслідування

Державне бюро розслідувань завершило розслідування проти колишнього керівництва МВС. Справа стосується незаконного постачання гранат з Росії силовикам під час Майдану.

У ДБР повідомили про зміну раніше оголошеної підозри колишнім очільнику МВС, його заступнику й начальнику Департаменту матеріального забезпечення. Очевидно, мовиться про Віталія Захарченка, Віктора Ратушняка та Павла Зінова.

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Що вдалося з'ясувати слідству

Як пояснили у відомстві, на початку 2014 року колишні посадовці незаконно постачали з території Росії до України: ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М" та ручні димові гранати.

Ці боєприпаси не пройшли експертизи щодо можливості й порядку застосування до людей. Попри це, "беркутівці" використали їх проти протестувальників в центрі Києва. Крім цього, за даними слідства, колишні посадовці МВС розтратили 1 мільйон гривень з державного бюджету під час розмитнення вказаних спецзасобів.

Колишнє керівництво МВС підозрюють у:

перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб

розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Ще одна стаття для Зінова

Крім цього, ексначальника Департаменту матеріального забезпечення МВС Павла Зінова підозрюють й у пособництві незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів та демонстрацій під час Революції Гідності.

Адже силовики застосовували згадані гранати проти активістів, перевищуючи при цьому службові повноваження. Внаслідок їхніх дій протестувальники отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Підозрюваним обрали "запобіжку"

Зінов втік з України в Росію й отримав там державну посаду. Влітку 2021 року його затримали через ймовірне хабарництво.

Усім підозрюваним вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, щоправда – наразі заочно. Їхнім адвокатам повідомили про завершення досудового розслідування й надали доступ до його матеріалів. Після цього обвинувальний акт проти колишнього керівництва МВС мають направити до суду.

Інші підозри у справах Майдану

Наприкінці січня 2022 року в ДБР повідомили про підозру колишнім слідчому та прокурору й чинному судді одного з районних судів Києва.

За даними слідства, вони перешкоджали проведенню акцій протесту під час Революції Гідності. Досудове розслідування у справі триває.

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