Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію США

Хакери з угруповання Grief, яке пов’язують з Росією, зламали американську Національну стрілецьку асоціацію – NRA. Щонайменше, так стверджують американські ЗМІ.

Ці хакери навіть начебто вимагали викуп за нерозповсюдження інформації. Мовиться про персональні дані, які зловмисники погрожували викласти в інтернет.

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Знову відзначилися російські хакери у США

Організоване злочинне хакерське угруповання Grief опублікувало у даркнеті (це закрита мережа, користувачів якої важко відстежити) кілька файлів NRA.

Мовиться про Національну стрілецьку асоціацію США – це некомерційна асоціація, яка об'єднує прихильників права людей на зберігання і носіння вогнепальної зброї.

Опубліковані хакерами файли стосуються грантів, які надає NRA, і персональних даних її членів.

стосуються грантів, які надає NRA, і персональних даних її членів. Щоб убезпечитися від подальшої публікації цих даних, зловмисникам треба заплатити викуп.

Журналісти дізналися, що в асоціації на тижні виникли проблеми з електронною поштою. Ймовірно, саме через неї хакери здійснили атаку.

Там заявили, що "не будуть обговорювати питань, які стосуються їхньої фізичної або електронної безпеки". А проте – вживають "надзвичайних заходів" для захисту своєї інформації.

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