Російські хакери викрали частину робочих файлів міста Львова

Про наслідки кібератаки повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Росіяни не лише хотіли зруйнувати систему управління містом, але й отримати дані.

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Андрій Москаленко повідомив, що попри всі наявні системи захисту російські хакери змогли викрасти частину даних міської ради Львова. Мова йде про робочі файли. Після викрадення ці дані опублікували на ворожих телеграм-каналах.

Зараз міська влада Львова спільно зі Службою безпеки України та кіберполіцією працює над усуненням наслідків хакерської атаки.

Окрім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних. Частина робочих файлів міста попри всі системи захисту була викрадена і опублікована на ворожих телеграм-каналах. Працюємо разом з СБУ та кіберполіцією над подоланням наслідків, –

повідомив Москаленко.

Саме тому перший заступник мера Львова закликав усіх бути обережнішими не лише в реальному житті, а й в інтернеті.

Хакерська атака на міську раду Львова

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що 13 травня російські хакери атакували сервіси міськради.

Міський голова зазначив, що спроби хакерських атак трапляються ледь не щодня, однак ця була однією з найпотужніших за останні кілька років.

Спершу повідомляли про те, що російські хакери з ладу вивели невелику частину сервісів та комп’ютерів працівників ради.

Уже наступного дня роботу всіх сервісів відновили.

Останні новини зі Львова

Уночі вперше за тиждень у Львові пролунала повітряна тривога. Близько 4:30 – 05:10 мешканці міста почули вибухи.

Згодом в ОВА підтвердили, що росіяни завдали ракетного удару по Львівщині – 4 ворожі ракети зруйнували об'єкт військової інфраструктури в Яворівському районі. У Львові звуки вибухів чули через роботу ППО – дві ракети ворога вдалося збити.

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