Російські КАБи почали літали на більшу відстань: що про це кажуть у Силах оборони

Окупанти внесли певні зміни в конструкцію керованих авіаційних бомб. Завдяки цьому КАБи почали літали на більшу відстань.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Дивіться також У Запоріжжі від удару російського КАБу загинула мати з однорічним сином та його прабабуся

КАБи тепер летять далі

Спікер розповів, що з початку вересня російські загарбники внесли певні зміни в конструкцію керованих авіаційних бомб.

І ці бомби почали літати далі,

– заявив Волошин.

Також наголосив, росіяни завдавали ударів цими бомбами навіть по середмістю Запоріжжя.

У жовтні на південному напрямку окупанти застосували близько 500 КАБів по українських позиціях і населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення. Приблизно третина з цих бомб припала саме на останній тиждень жовтня, зауважив речник.

Радимо прочитати Приносять страшні руйнування: що відомо про КАБи, якими Росія атакувала Харків

До речі, за перших 9 днів листопада агресор вже застосував близько 150 керованих авіаційних бомб.

Тобто противник почав більше застосовувати керовані авіаційні бомби. Тому що вони йому приносять певний результат. З таким видом озброєння дуже важко боротися,

– підкреслив речник Сил оборони Півдня.

Волошин зауважив, краще боротися, коли ці російські бомби ще на землі, а не десь у польоті, чи вже на землі.