Пілоти рятують себе: чому дедалі частіше КАБи падають на голови росіян

Авіабомби, які Росія намагається запустити по Україні, дедалі частіше падають на її ж території. Лише за рік майже 40 російських КАБів не долетіти до цілі. Російська влада такі випадки називає "позаштатним сходженням боєприпасів", хоча інколи не знає про них.

Якщо раніше снаряд скидався на відстані 40 кілометрів від точки, куди потрібно влучити, то зараз – більш як 80 кілометрів. Та навіть попри це, як пояснив 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, у модулях планування та корекції присутня недосконалість.

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Як російські пілоти себе рятують

За словами Ступака, переважна частина "позаштатних сходжень боєприпасів" відбувається через дію української протиповітряної оборони, це також підтвердило військове командування.

Вони пояснили це у наступний спосіб: коли російський пілот підлітає на позицію, куди треба скидати КАБ, він потрапляє у зону дії нашої ППО, а саме системи Patriot, а вони це відчувають, бо дуже потужне випромінювання.

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Авіабомба важить від 250 кілограмів до 3 тонн. Ворожий літак перетворюється на велику вантажівку, яка не може маневрувати. Перше, що робить льотчик – скидає "товар" та швидко знижується, щоб уникнути влучання української протиповітряної оборони. Потім уже повертаються назад.

Що цікаво, що російське військове командування не завжди знає про такі "позаштатні сходження". Адже російські пілоти кажуть: "Так, все скинули, все окей". А там вже ніхто не зможе перевірити, чи було випадкове "сходження боєприпасу", чи пілот скинув, бо потрапив в зону дії ППО,

– наголосив Іван Ступак.