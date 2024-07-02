Список об'єктів відомий: як можна відігнати російські літаки від кордону України

Російські КАБи – одна з найбільших проблем для України. Щомісяця Росія використовує близько 3500 авіабомб для ударів по українських містах, щоб зробити їх непридатними для проживання цивільних.

Є ефективний спосіб протидії – знищувати авіацію у місцях базування і не тільки. Авіаційний експерт Богдан Долінце в етері 24 Каналу детально пояснив, що потрібно Україні для розв'язання питання КАБів.

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Що може змусити Росію відігнати літаки у глибину

Винищувач-бомбардувальник Су-24 є основним типом літака, який використовується для запуску КАБів і одночасно може нести дві керовані авіабомби. Переважно вони базуються на двох десятках аеродромів у прикордонних областях Росії, там же відбувається і завантаження боєприпасів.

Україна зможе знищувати російську авіацію у місцях базування, коли отримає високоточну зброю та дозвіл на її використання, зазначив авіаційний експерт. Після перших ударів Росія відведе літаки на більш глибокі летовища.

Якщо зараз винищувачам достатньо кількох хвилин, щоб долетіти з аеродрому до точки пуску біля кордону з Україною, то у разі перебазування частини авіації знадобляться години, щоб підготуватися і виконати завдання із запуску КАБів.

У цей момент Сили оборони зможуть відстежувати та знищувати російські Су-24. Але потрібна комплексна робота – наземні удари та застосування систем протиповітряної оборони для збиття літаків у повітрі.

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Ба більше, перелік аеродромів уже відомий. Створення нових – це тривалий та дорогий процес. Натепер відбувається розконсервація радянських летовищ, за 2 роки повномасштабної війни лише кілька таких були приведені до ладу. Росіяни їх використовують як резервні аеродроми або аеродроми підскоку.

Лише розташування літаків змінюється з урахуванням ризиків або засобів ураження, які використовуються. Приміром, у Воронежі може бути більша кількість літаків, але після одного чи двох ударів їх можуть перетягнути на летовища у межах 200 кілометрів або у глибоку Росію,

– зазначив Богдан Долінце.