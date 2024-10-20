Вчиться на своїх помилках: якою є ситуація з ворожими КАБами на фронті

Росія дуже активно застосовує керовані авіабомби по всій лінії фронту. Ворог цією зброєю вщент руйнує залишки населених пунктів та позиції Сил оборони.

Начальник розвідки артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що окупанти застосовують КАБи разом з артилерією та ракетними системами залпового вогню. Їхня тактика – тиснути на всіх напрямках, щоб десь отримати шанс на успіх.

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Шукають слабкі місця

Володимир Назаренко зауважив, якщо ворог знаходить слабкі місця в обороні ЗСУ, то саме туди спрямовує основні зусилля. Така активність триває деякий час, однак потім противник продовжує тиснути по всій лінії фронту.

Переважно вони (росіяни – 24 Канал) атакують рівномірно, застосовуючи свої засоби ураження з певною хаотичністю,

– сказав він.

Активність українських безпілотників змусила ворога відтягувати артилерію подальше від лінії зіткнення, щоб замаскувати, противник закопує її у бліндажі.

Артилерія та міномети працюють фактично із ям по нульових або ближніх тилах. Для ураження дальнього тилу, ворог використовує хаотичні атаки ракетними системами залпового вогню,

– підкреслив Назаренко.

На жаль, Росія має достатньо ресурсів, щоб використовувати велику кількість боєприпасів для ударів по ЗСУ.

Капітан НГУ зауважив, що противник вчиться на своїх помилках та активно вдосконалює зброю, зокрема модернізує КАБи, щоб вони мали більший радіус дії.

Це є певна небезпека, але знищені снаряди окупантів в тилу – це врятоване життя бійців Сил оборон на передовій,

– додав він.

До слова, Україна давно намагається отримати дозвіл від союзників на удари західною зброєю по території Росії, щоб ефективно знешкоджувати військові потужності противника, але обмеження досі не зняті. Постійний представник США при НАТО Джуліанна Сміт підтвердила, що позиція Вашингтона щодо цього питання залишається незмінною, але запевнила, що США нададуть Україні всю необхідну допомогу для захисту її території.