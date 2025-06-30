Вони були нескінченні, – пілот пригадав, як палив російські колони під Києвом

На початку повномасштабного вторгнення льотчики армійської авіації виконували надскладні завдання. Їхня мета була – зупинити колони російських військ, які наступали на Київ та інші регіони.

Льотчик армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Олексій Чиж у ефірі 24 Каналу зізнався, що на початку повномасштабного вторгнення перед кожним вильотом відчував страх. Він розумів, що ворожі війська скрізь і могли влучити у гелікоптер будь-де.

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Кожен виліт міг стати останнім

Втім цей страх швидко зникав.

Після того, як ми сіли у вертоліт і почули запуск двигунів, страх весь пропадав, і я розумів, що треба виконувати завдання, бо колони були нескінченні, їх потрібно було зупиняти. На жаль, не скрізь були наші війська, які могли зупинити, і це завдання покладалося саме на армійську авіацію,

– розповів Олексій Чиж.

Він пригадав, що ці колони сунулись не тільки на Київському напрямку, але й на Сході, і на Півдні в сторону Херсонської області. Льотчики на початку повномасштабного вторгнення виконували досить героїчні польоти: вони не розуміли, де знаходиться лінія бойового зіткнення. Кожен виліт міг стати останнім. Власне, найбільше втрат вони отримали саме на початку повномасштабного вторгнення.

"Деякі з цих льотчиків сідали на вертольоти і летіли на "Азовсталь" – це більше 100 кілометрів в одну сторону над ворогом, а потім на зворотному шляху – евакуація поранених. Це також надгероїчна місія. У нас зараз є навіть ті самі льотчики, які виконували польоти на початку, а потім летіли в "Азовсталь". Вони сідали на вертоліт і далі виконували політ на острів Зміїний", – сказав Чиж.

Він пояснив, що це була безпрецедентна операція, адже звуки вертольотів і самі машини було видно за 10 – 20 кілометрів. Вони були легкою мішенню. Ці люди досі залишаються немедійними і не мають жодних нагород.

Перший політ був вночі

Чиж також пригадав свій перший політ – він відбувся в районі Києва, і завдання полягало в тому, щоб розбити табір кадирівців. Льотчики вилітали вночі, щоб перед світанком завдати удару по ворожому табору.

Складність полягала в тому, що було ще темно. Чотири вертольоти рухалися в щільному строю, по яких могла відпрацювати ЗРК та стрілецька зброя. Втім вони влучили в ціль і знищили певну частину особового складу ворога.