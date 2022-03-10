Російські контррозвідники, які знають реальний стан справ, масово пишуть рапорти на звільнення

Російська армія переоцінила свої сили й зіткнулася з потужним опором українського війська. Окупанти, які знають реальний стан справ, відмовляються воювати проти України.

Багато офіцерів подають рапорти на звільнення

Депутат Верховної Ради Дмитро Разумков з посиланням на власні джерела повідомив, що в Росії починають усвідомлювати ситуацію.

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Він заявив, що 8 березня до Калінінграда з Бєлгорода прибула партія вантажу 200.

"Відразу після цього 29 контрактників зі складу щойно сформованої для відправлення в Україну БТГр написали рапорти на звільнення", – зазначив Разумков.

Окупанти приховано проводять мобілізацію і здійснюють тиск на резервістів, примушуючи підписати контракти. Разом з тим, за словами Разумкова, багато офіцерів подають рапорти на звільнення.

У підрозділах військової контррозвідки багато працівників, особливо офіцерів, подають рапорти на звільнення. Це може бути пов'язано з тим, що саме ці підрозділи безпосередньо контактують з солдатами та офіцерами, які беруть участь у бойових діях в Україні, і знають реальний стан справ на фронті,

– йдеться у повідомленні.

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