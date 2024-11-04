Російські кораблі зафіксували в Абхазії: у ВМС пояснили, чи відбувається передислокація

Російські кораблі нещодавно зайшли в Абхазію. в українських Військово-морських силах відреагували на це.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, що передислокація кораблів відбувається у порт Очамчира, який не здатен приймати великі бойові одиниці, тому вони перебувають у Новоросійську. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на етер телемарафону.

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Росіяни намагаються убезпечити флот

За словами Плетенчука, у Новоросійську росіяни можуть влаштовувати тренування особового складу Чорноморського флоту, та виходити у море, наприклад, під час тривоги, коли бояться атаки ЗСУ. Водночас фактично це дві причини, чому окупанти могли б виводити кораблі з Новоросійська.

Проте порт Очамчира у невизнаній Абхазії, попри заяви про прийом кораблів Росії, не спроможний приймати великі бойові одиниці. Ця гавань маленька, маневрувати там складно та прийняти велику кількість кораблів в неї немає спроможностей. Там зафіксували малі російські ракетні катери.

Використовувати цей порт, як пункт базування, росіяни не розпочали та вряд чи розпочнуть. Тому залишається Новоросійськ,

– наголосив речник ВМС.

Крім цього, він пояснив, що спроб розширити причальну лінію там не зафіксовано. Також під час сезону штормів, який вже почався та триватиме до середини весни у Цемеській бухті, навігація дуже незручна, тому окупанти дуже хотіли залишитися у Криму.

Водночас тактична та патрульна авіація противника в небі присутня, але ворог менш активно застосовує безпілотні розвідники через несприятливі погодні умови.