Російські кораблі зафіксували в Абхазії: у ВМС пояснили, чи відбувається передислокація
Російські кораблі нещодавно зайшли в Абхазію. в українських Військово-морських силах відреагували на це.
Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, що передислокація кораблів відбувається у порт Очамчира, який не здатен приймати великі бойові одиниці, тому вони перебувають у Новоросійську. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на етер телемарафону.
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Росіяни намагаються убезпечити флот
За словами Плетенчука, у Новоросійську росіяни можуть влаштовувати тренування особового складу Чорноморського флоту, та виходити у море, наприклад, під час тривоги, коли бояться атаки ЗСУ. Водночас фактично це дві причини, чому окупанти могли б виводити кораблі з Новоросійська.
Проте порт Очамчира у невизнаній Абхазії, попри заяви про прийом кораблів Росії, не спроможний приймати великі бойові одиниці. Ця гавань маленька, маневрувати там складно та прийняти велику кількість кораблів в неї немає спроможностей. Там зафіксували малі російські ракетні катери.
Використовувати цей порт, як пункт базування, росіяни не розпочали та вряд чи розпочнуть. Тому залишається Новоросійськ,
– наголосив речник ВМС.
Крім цього, він пояснив, що спроб розширити причальну лінію там не зафіксовано. Також під час сезону штормів, який вже почався та триватиме до середини весни у Цемеській бухті, навігація дуже незручна, тому окупанти дуже хотіли залишитися у Криму.
Водночас тактична та патрульна авіація противника в небі присутня, але ворог менш активно застосовує безпілотні розвідники через несприятливі погодні умови.