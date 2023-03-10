Рівень загрози – високий: в ОК "Південь" розповіли про ситуацію з "Калібрами" у Чорному морі

Після того, як Росія 9 березня завдала масованого удару по Україні, рівень загрози повторної ракетної атаки надалі високий. Російські ракетоносії зайшли в пункти базування за новими "Калібрами".

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що російські ракетоносії заведені у пункти базування після масованої атаки 9 березня. За її словами, це логічно, адже противник відстріляв майже весь свій запас, пише 24 Канал.

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Російські кораблі зайшли в пункти базування

Вона нагадала, що перед масованою атакою в Чорному морі ракетоносії Росії мали 24 "Калібри", з яких використали 20 для удару по Україні. Гуменюк заявили, що росіяни відновлюються і перезаряджаються.

Те, що вони перебувають у пунктах базування – це не скасовує рівень загрози. Він досить високий, адже вони можуть досить швидко поновити свої потужності й сили та повернутися на бойове чергування протягом 2 – 3 годин,

– сказала речниця ОК "Південь".

Вона додала, що так було неодноразово, коли ворожі ракетоносії заходили в пункти базування і потім раптом з'являлися на бойовому курсі.

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