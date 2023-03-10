Рівень загрози – високий: в ОК "Південь" розповіли про ситуацію з "Калібрами" у Чорному морі
Після того, як Росія 9 березня завдала масованого удару по Україні, рівень загрози повторної ракетної атаки надалі високий. Російські ракетоносії зайшли в пункти базування за новими "Калібрами".
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що російські ракетоносії заведені у пункти базування після масованої атаки 9 березня. За її словами, це логічно, адже противник відстріляв майже весь свій запас, пише 24 Канал.
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Російські кораблі зайшли в пункти базування
Вона нагадала, що перед масованою атакою в Чорному морі ракетоносії Росії мали 24 "Калібри", з яких використали 20 для удару по Україні. Гуменюк заявили, що росіяни відновлюються і перезаряджаються.
Те, що вони перебувають у пунктах базування – це не скасовує рівень загрози. Він досить високий, адже вони можуть досить швидко поновити свої потужності й сили та повернутися на бойове чергування протягом 2 – 3 годин,
– сказала речниця ОК "Південь".
Вона додала, що так було неодноразово, коли ворожі ракетоносії заходили в пункти базування і потім раптом з'являлися на бойовому курсі.
Масована ракетна атака 9 березня: скільки ракет випустила Росія
- Вночі 9 березня окупанти завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Пуски здійснено з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95, семи літаків дальньої авіації Ту-22М3, восьми винищувачів Су-35, шести літаків МіГ-31К та трьох носіїв "Калібрів" у Чорному морі.
- Загалом противник здійснив 81 пуск ракет різного базування, а також було здійснено 8 пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.
- Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 "Шахіди".
- Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
- Основний удар окупантів був спрямований проти енергосистеми України. Унаслідок атаки у восьми регіонах України було пошкоджено енергетичні об'єкти.