Військові кораблі Росії на Кубі наблизилися до американських вод: з'явились супутникові знімки
Джерело:"Радіо Свобода"
У мережі в четвер, 13 червня, з'явилися супутникові знімки, на яких видно російські військові кораблі на Кубі. Розташувалися вони всього за понад сотню кілометрів від американських вод.
Ймовірно, російські кораблі пришвартувалися там за день до цього, 12 червня. Загалом на знімках Maxar видно 4 судна.
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У США не вбачають загрози
Схоже, до Куби прибув ракетний фрегат "Адмірал Горшков" та атомний підводний човен "Казань", який не є носієм ядерної зброї. У кубинському порту також з'явився нафтовий танкер "Пашин" і рятувальний буксир "Ніколай Чікер".
На Кубі завчасно анонсували візит військових кораблів Росії. Влада країни заявляла, що жодної загрози для регіону немає.
У штатах також стверджували, що загрози у цих діях не вбачають. Втім, вони спостерігають за розвитком подій. Зокрема, у Збройних силах США повідомили, що відправили свій підводний човен на Кубу.
"Швидкохідний підводний човен USS Helena знаходиться в затоці Гуантанамо (Куба) у межах звичайного візиту в порт, оскільки він проходить через географічну зону відповідальності Південного командування США під час виконання місії глобальної безпеки на морі та національної оборони. Попередньо було сплановано місце розташування та транзит судна", – написали там.
Росія пришвартувала на Кубі свої кораблі поблизу вод Америки / Фото Maxar та pro-cikave.com.ua
Яка причина появи російських кораблів на Кубі
- Нещодавно США попереджали, що Росія планує військові навчання на Кубі у Карибському морі. Це вперше за останні 5 років. Також очікується, що у межах цих навчань російські кораблі можуть з'явитися й у Венесуелі.
- США вважають, що ці навчання – відповідь Кремля на американську підтримку України та збільшення військових навчань НАТО. Однак деякі американські чиновники стверджують, що це не так, адже свої навчання Росія планувала ще раніше.
- Загалом вони триватимуть усе літо, а їхньою кульмінацією будуть всесвітні військово-морські навчання восени.