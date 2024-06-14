Військові кораблі Росії на Кубі наблизилися до американських вод: з'явились супутникові знімки

У мережі в четвер, 13 червня, з'явилися супутникові знімки, на яких видно російські військові кораблі на Кубі. Розташувалися вони всього за понад сотню кілометрів від американських вод.

Ймовірно, російські кораблі пришвартувалися там за день до цього, 12 червня. Загалом на знімках Maxar видно 4 судна.

Дивіться також Не можуть контролювати найманців: кубинці, які воюють за Росію, вбили свого командира, – "Атеш"

У США не вбачають загрози

Схоже, до Куби прибув ракетний фрегат "Адмірал Горшков" та атомний підводний човен "Казань", який не є носієм ядерної зброї. У кубинському порту також з'явився нафтовий танкер "Пашин" і рятувальний буксир "Ніколай Чікер".

На Кубі завчасно анонсували візит військових кораблів Росії. Влада країни заявляла, що жодної загрози для регіону немає.

У штатах також стверджували, що загрози у цих діях не вбачають. Втім, вони спостерігають за розвитком подій. Зокрема, у Збройних силах США повідомили, що відправили свій підводний човен на Кубу.

"Швидкохідний підводний човен USS Helena знаходиться в затоці Гуантанамо (Куба) у межах звичайного візиту в порт, оскільки він проходить через географічну зону відповідальності Південного командування США під час виконання місії глобальної безпеки на морі та національної оборони. Попередньо було сплановано місце розташування та транзит судна", – написали там.

Відстань між столицею Куби Гаваною та авіаційною базою ВМС США у місті Кі-Вест, що у Флориді, сягає всього 160 кілометрів.

Росія пришвартувала на Кубі свої кораблі поблизу вод Америки / Фото Maxar та pro-cikave.com.ua

Яка причина появи російських кораблів на Кубі