Російські кораблі з ядеркою: ветеран ВМС пояснив, наскільки це серйозно

Росія вивела у море кораблі з тактичною ядерною зброєю. Про це повідомляє розвідка Норвегії. Росіяни це зробили уперше з часів "холодної війни". Основну частину ядерного потенціалу окупанти розмістили на підводних човнах і кораблях Північного флоту. Та це не є надзвичайною подією.

Так у коментарі 24 Каналу заявив заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. Він вважає, що росіяни, можливо, навмисно хочуть показати свою якусь рішучість. Мовляв, у них щось там "залишилося" і вони це демонструють.

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"Це, в принципі, серйозна така подія. Це тиск на військово-політичне керівництво країн НАТО. Я хочу сказати, що будь-який корабель від ракетного катера і вище, побудований як в радянський час, так і зараз в Російській Федерації, вони спроможні нести ядерну зброю", – сказав Риженко.

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Де може бути ядерна зброя

Військовий експерт зазначив, що ядерна зброя може бути в крилатих ракетах, у торпедах, у протичовнових зарядах і в бомбах, які скидають з вертольотів.

"У радянський час, десь 25% запасів оцих торпед, ракет і бомб були в ядерному боєзапасі. Були на Північному флоті й на Чорному, Тихоокеанському… скрізь. Потім, коли пішло от таке певне "потепління", почалася економічна криза, цей запас прибирали", розказав колишній заступник начальника штабу ВМС України.

З іншого боку, він вважає, що у бряцанні Росією ядерною зброєю – нічого надзвичайного немає, адже російські підводні човни з балістичними ракетами завжди були на чергуванні.

"Навіть в ті роки, коли була велика криза в Російській Федерації, звичайно, було набагато менше, але оці от і підводні човни, і комплекси, які були на березі з балістичними системами, як рухомі, так і стаціонарні, мають ракети, де постійно знаходились ядерні боєприпаси", – сказав Риженко.

Чи зможе Росія воювати з НАТО

Ветеран ВМС переконаний, що Росія не зацікавлена воювати з НАТО.

"Вони нібито кажуть своєму населенню, що вони воюють з НАТО, але вони чітко розуміють, з ким вони воюють. Точно не з НАТО", – сказав він.

Військовий експерт зазначив, якби НАТО долучалося своєю сучасною технікою, то гра була б дуже не на користь Росії. І Росія це знає, адже в неї є повні операційні розрахунки, які показують, що вони програють Північноатлантичному альянсу.

"Один до десяти, як мінімум, – це у військовому плані, а в плані економічному – вони програють один до двадцяти. Я маю на увазі військові бюджети країн НАТО і Росії", – наголосив ветеран ВМС.

Андрій Риженко переконаний, що треба звернути увагу на те, що вся більш-менш сучасна система російського авіаційного та ракетного озброєння базується на запчастинах з країн НАТО. І на технологіях, які були там скопійовані. Військовий експерт вважає, що дії Росії – це сигнал перед черговою зустріччю у форматі "Рамштайн".

Наслідки для Росії

Росія чітко усвідомлює, що до політичного керівництва були доведені наслідки, ймовірного, навіть, тактичного ядерного удару по Україні. Було сказано, що це цілком неприпустимо, вважає військовий експерт.

Те, що технологічно ядерна зброя перевищує те, що є у росіян, вони теж про це знають. Тому, я думаю, що це основна складова – вплив на психологію, на мізки й демонстрація якоїсь сили. Хоча в реалі практично нічого з цим не вдається,

– підсумував ексзаступник начальника штабу ВМС України.

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