"Російські матері будуть плакати за своїми синами": Джонсон потужно підтримав Україну в Мюнхені

У німецькому Мюнхені 19 лютого триває безпекова конференція. На ній виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і потужно підтримав Україну в протистоянні з Росією.

Він заявив, що країна-агресорка ризикує втратити все, якщо піде в наступ. А наслідки таких дій Росії стануть відчутними для всього світу, повідомляє 24 канал.

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Основні тези з виступу Джонсона

Велика Британія, як і раніше, виступає за повну підтримку України та проти агресії Росії. Очільник уряду країни під час виступу виголосив важливі речі, зокрема:

Ми вводитимемо санкції проти окремих осіб, компаній, державних установ.

Не можемо дозволити Росії шантажувати Європу для розширення свого впливу.

Необхідно бути готовими до інформаційних провокацій з боку Росії.

Все, що відбувається на кордоні з Україною – це результат загроз, які Росія створила для НАТО.

Необхідно готуватись до затяжної кризи та тиску з боку Росії.

Після війни Росії в Україні підуть роки репресій.

Окрім того, Джонсон застеріг Кремль, що у випадку агресії "багато російських матерів будуть плакати за своїми синами". Він вкотре закликав Росію до переговорів, пояснивши, що їй не погрожують, але хочуть зупинити катастрофу шляхом мирного діалогу.

Політик згадав НАТО

Не оминув Борис Джонсон у своїй промові й ситуацію з НАТО. За його словами, Альянс створений для безпеки і в цьому готові переконувати Путіна.

У 2014 році НАТО не мав сил на сході Німеччини, і з того часу збільшилася кількість військових для захисту східного флангу Альянсу. НАТО посилюється через напруження, яке створив Путін. Ми не готові зачиняти наші відкриті двері,

– сказав він.

Останні заяви Джонсона на тлі загострення

Борис Джонсон запевняв, що Захід має бути єдиним перед перемовинами щодо кризи, яку створила Росія. За його словами, потрібен "потужний прояв солідарності".

Прем'єр Великої Британії також заявляв, що обстріл дитсадка у Станиці Луганській – це операція під чужим прапором. Росія хоче дискредитувати Україну.

Джонсон запевняв, що Велика Британія готова запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про фінансові ринки та нерухомість.

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