Російські матері думають, що їхні діти воюють на "маленькому клаптику землі"

Російські ЗМІ не показують, що саме їхні військові роблять в Україні. Матері окупантів думають, що ті воюють на "маленькому клаптику землі".

Радник керівника Офісу Президент Михайло Подоляк заявив, що російські ЗМІ на третій день запеклих боїв по всій території України вважають, що Путін з генштабом проводять локальну операцію в Донецькій та Луганській області.

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"Вони у себе в країні дійсно вважають, що воюють на маленькому клаптику української землі. Вони не знають, що їхні, скажімо, діти (роблять – 24 канал)", – зазначив Михайло Подоляк.

Він наголосив, що окупантів ми маємо називати конкретно вбивці мирного населення України, це навіть не солдати збройних сил Росії.

Росіяни не просто хочуть захопити адмінбудівлі у Києві, а жадають знищити українське військове і політичне керівництво країни. Радник глави Офісу Президента наголосив, що хоч атаки Росії йдуть і зі всіх напрямків – ситуація контрольована по всій Україні.

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