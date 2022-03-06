Російські матері почали "рвати" губернаторів, зрозумівши, що їхніх дітей вбивають в Україні

Російські матері починають стукати до своїх губернаторів та місцевого начальства, зрозумівши, що їхніх дітей вбивають на війні в Україні.

В мережу потрапило відео російських ЗМІ, де місцевий губернатор проводив брифінг для людей.

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Деякі матері почали прямо запитувати губернатора про своїх синів. Жінки вважають, що вони керівництво РФ всіх обдурило.

Були навчання… Але щось ніяке навчання з білорусами не пройшло. Чому наших хлопців відправили туди? Вони не підготовлені… Як "гарматне м’ясо" вони поїхали,

– запитують матері.

В губернатора запитали, де ж його син, той відповів, що навчається в інституті. За його словами, це спеціальна операція і тому на сьогодні ніхто ніяких коментарів не дає.

Чиновник також проговорився, що російських хлопців просто використали, але потім виправився, мовляв, їм дали спеціальні завдання.

Російські матері зрозуміли, що їхніх дітей вбивають в Україні: відео



За час війни в Україні За час війни в Україні загинуло 11 тисяч окупантів . До того ж, Росія втратила близько 300 танків, понад 40 літаків і 48 гелікоптерів.

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