Російські матері шукають своїх синів: за годину понад 100 дзвінків на українську лінію

Перша година роботи гарячої лінії "Повернися живим з України" показала гарні результати. За одну годину надійшло понад 100 дзвінків від батьків військовослужбовців Росії.

За його словами, абсолютна більшість війни з Україною не хочуть і шоковані, що їхні діти опинилися у чужій країні. Він навів кілька прикладів таких дзвінків.

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Приклади дзвінків з Росії в пошуках рідних

Мама Єрьоменко Оксана з Краснодара шукає сина Єрьоменка Данила, 21.08.2001 року народження, контрактник, з Краснодара, служив у Криму, військова частина біля Сімферополя. Мама знає, що йде війна, хоче знайти сина та повернути додому.

Дружина шукає Сизова Олександра Сергійовича, 02.03.1992 року народження, солдат, контрактник з 2017 року в/ч 54801 місто Ставрополь, знають, що Росія воює з Україною, вже поширюють інформацію, що треба забирати своїх чоловіків та синів, дуже бояться переслідувань

Батько (живе в Росії) та брат (живе в Таджикистані) шукають Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 року народження, солдат контрактник, військова частина розміщується в селищі Калінінець Московської області, служить з 09.2021 року, знають, що Росія воює з Україною, не знали куди поїхав, не виходить на зв'язок, дуже хочуть повернути його, розповідають знайомим, де можуть бути їхні чоловіки та діти.

Ще буде! Криком кричатимете, щоб війну зупинити,

– резюмував Геращенко.

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