Теж можете підірватися на російській міні, – Братчук пригрозив окупантам, які крадуть зерно

На початку березня окупанти розмістили в Чорному морі близько 400 мін, щоб заблокувати судноплавство з боку України. Утім, росіяни не подумали, що вони теж наражають власні кораблі на небезпеку.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, російські міни однаково небезпечні для усіх кораблів в Чорному морі.

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Він звернувся до тих окупантів, які на суднах без розпізнавальних знаків намагаються продати українське зерно в приватних бортах поблизу Босфору. Цілком реально, що й вони можуть підірватися на власних мінах.

Братчук попередив, що російські міни цілком "несподівано" можуть з'явитися десь поблизу Керчі, де підірвуть кораблі з краденим зерном.

Росіяни розкидали близько 400 мін в Чорному морі на початку березня. Тій дурній міні дійсно байдуже, чи на кораблі крадене українське зерно чи щось інше. Тому хотів би попередити злодіїв, що вони так само можуть підриватися десь в районі Керчі на російських мінах, – зазначив Братчук.

Судноплавство потроху відновлюється

За словами Братчука, завдяки звільненню острова Зміїїний вдалося відновити судноплавство за каналом "Дунай – Чорне море". За цим шляхом вже почали експортувати агропродукцію.

Речник Одеської ОВА визнає, що, звісно, шлях не є повністю безпечним через агресію з боку росії. Однак військові та інші відповідні служби роблять все можливе, щоб кораблі спокійно могли тут проходити.

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Додамо, Сергій Братчук наголосив, що російські окупанти щодня використовують авіацію, щоб запускати ракети по Одещині. Цілком ймовірно, що такі удари будуть продовжуватися й надалі. У такий спосіб загарбники цинічно тероризують мирне населення.