"Мінськ" і "Ростов" перетворилися на деталі, – ОК "Південь" про останній удар по Севастополю

У тимчасово окупованому Севастополі внаслідок вибухів пошкоджень зазнали російський великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Наталія Гуменюк розповіла про оновлені дані.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України розповіла в ефірі телемарафону, що в регіоні ситуація є досить напруженою, тому що Росія не відмовилась від своїх планів тероризувати мирне населення правого берега. Також вороги продовжують й вогневий терор населення. Адже росіяни без правильної організації навіть бомблять напрямки з їхніми підрозділами. Мовиться про удар по окупованій Новій Каховці, пише 24 Канал.

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Після згарища вони ("Мінськ" та субмарина – 24 Канал) перетворились фактично на деталі. І більше не можуть бути використані повноцінно як учасники чорноморського флоту Росії,

– розповіла Гуменюк.

За її словами, ураження суттєві. Саме тому навряд чи можливе швидке відновлення.

"В деяких випадках фахівці стверджують, що взагалі – не доцільно", – пояснила речниця.

За її словами потужності, на яких ремонтували "Мінськ" і "Ростов" – також дуже суттєво пошкоджені на судноремонтному заводі.

"Більше такої можливості (для ремонту – 24 Канал) поблизу немає. Далі потрібне потужне транспортування та дуже складна логістична операція. Чи буде вона вартувати того, що буде на виході – тобто те відновлення, яке можливе – навряд чи", – пояснила Наталія Гуменюк.

За її словами, Збройні Сили України продовжують роботу по глибоких тилах ворога. Адже ділянка за зоною відповідальності ОК "Південь" – від лівого берега і вглиб материкової частини у сам Крим – це дуже потужне розгортання ворога з його базами, його логістикою, наявними силами та засобами.

"Тому роботи буде багато, але далекобійна зброя – це те, що нам допоможе", – відзначила Гуменюк.

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Сили Спеціальних Операцій Збройних Сил України розповіли, що знищення великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі стало можливим, завдяки їхній роботі.

Військові повідомили, що операторів Сил спеціальних операцій залучили до ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також – розвідки на оперативній глибині противника. Зокрема, бійці розповіли, що:

група на човнах підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки;

провівши успішну інфільтрацію, військові розпочали виконання основної частини операції – за допомогою спеціальних технічних засобів розвідки, ідентифікували та навелись на ціль.

Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей. Після цього наші бійці провели успішну ексфільтрацію,

– розповіли Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Варто додати, що 13 вересня вибухи пролунали на російському судноремонтному заводі "Севморзавод" в тимчасово окупованому Севастополі.

У той же день джерела 24 Каналу у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту. Тоді мовилось про великий десантний корабель і підводний човен, проте тип кораблів спочатку не повідомляли.