Російські "миротворці" потрапили в ДТП у Вірменії: є жертва
Джерело:ТАСС
Російські "миротворці" 29 жовтня розбилися на трасі Єреван – Мегрі. Вантажівка, у якій перебували військові країни-агресорки, з'їхала з проїжджої частини та впала в урвище.
ДТП сталася на 90-у кілометрі траси. Жертвою аварії стала одна людина. Окрім того, відомо про ще одного постраждалого.
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Російські прикордонники у Вірменії
Восени 2021 року Вірменія повідомила про розміщення російських прикордонників у Тавушській області. Ця територія на північному сході країни межує з Азербайджаном.
На ділянці села Воскепар Тавушської області розміщені російські прикордонники,
– наголосили тоді у Вірменії.
Міноборони Вірменії тоді повідомило, що процес відбувається у межах вірмено-російського співробітництва.
Водночас міністр оборони Вірменії Аршак Карапетян під час засіданні колегії відомства доручив "виключити будь-які спроби просування противника або поліпшення позицій".
Заява аналітиків
- За даними американських аналітиків з RAND, Росія наразі перебуває буквально за півкроку від військового вторгнення у Білорусь та Вірменію.
- У дослідженнях мовиться, що війна між Азербайджаном та Вірменією принесла найбільший результат саме Росії. Маскуючись під виглядом миротворців, російські війська фактично окупували Вірменію.