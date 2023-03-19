Брак озброєння та злочинні накази: російські мобілізовані масово скаржаться Путіну, – WP

Не секрет, що керівництво країни-терористки ставиться до власних мобілізованих як до розхідного матеріалу, адже з багатомільйонного населення завжди можна призвати ще. Тож не дивно, що й самі загарбники все частіше скаржаться на злочинні накази.

Почастішали випадки й запису відеозвернень до самого російського диктатора Путіна. У них окупанти, зокрема, скиглять щодо відсутності забезпечення та досвіду для участі у бойових діях, і при цьому боягузливо приховують обличчя й іноді голоси.

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Відсутність досвіду, озброєння та втрати – на що скаржаться окупанти

Так, за даними російських ЗМІ, за останній місяць призовники щонайменше з 16 регіонів Росії записали відео із закликами до втручання Путіна, а загалом почали з'являтися вони з початку так званої часткової мобілізації. У них загарбники скаржилися на те, що повинні відправлятися на передову без необхідного озброєння, боєприпасів та амуніції, без необхідної підготовки чи досвіду.

Так, під час третього відеозвернення призовники частини з Іркутська поскаржилися, що їх просто "відправляють на забій". У інших же зверненнях загарбники підкреслюють, що "люди гинуть ні за що".

Ми не м'ясо. Ми готові битися гідно, а не як м’ясо, в лобових атаках,

– сказав росіянин у відеозвернення.

Скаржаться окупанти й на шалені втрати під час штурмів, під час яких їхні побратими масово гинуть та отримують поранення. При цьому у своїх відеозверненнях мобілізовані окупанти використовують такі фрази, як "злочинні накази" та "безглузді напади".

Ба більше, закликають втрутитися Путіна й матері та дружини мобілізованих, нібито не розуміючи, що саме він й є одним з головних злочинців та причин розв'язаної війни.

При цьому у жодному з відео росіяни не протестують саме проти війни. Жоден призовник чи частина відкрито не засудили війну. Натомість на більшості відео новобранці підкреслюють, що вони віддані військовому обов'язку та хочуть продовжувати воювати за Росію, однак для цього треба покращити умови.

Тактика "м'ясного валу" та проблеми росіян

Як зазначили у The Washington Post, такий шквал відеозвернень сигналізує про те, що, по-перше, за перший рік повномасштабної війни проблеми окупантів так і не були вирішені. Зокрема, в окупантів є критичні проблеми з постачанням, що призвело до озброєння солдатів навіть зброєю та уніформою часів Другої світової війни.

Ці призовники служать не за власним бажанням. Вони не проходять належної підготовки та не мають належного обладнання. Очевидно, що Росія використовує свої обмежені джерела для озброєння та оснащення своїх найкращих підрозділів,

– сказав старший науковий співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики в Нью-Йорку Роб Лі.

По-друге, що Кремль застосовує так звану тактику "м'ясного валу", при якій відправляє спершу хвилі власних людей під пулі на вірну смерть, щоб виснажувати українських військових, а лише після них – досвідчених військових. Ба більше, оскільки Росія втратила частину своєї початкової артилерійської переваги, вона все частіше вдається до таких дій. Зокрема, це стало візитною карткою багатомісячного штурму Бахмута групою найманців Вагнера.

Цікаво, що таку тактику критикують навіть проросійські військові блогери. Вони сумніваються в її ефективності та заявляють про безглузді людські втрати.

Реакція керівництва та Путіна – очікувана

Звичайно, ці відеозвернення – як поклик у пустоту. Російські офіційні особи залишаються помітно мовчазними, і разом з ними переважно й Путін. Коли ж він відкриває свого рота, то традиційно пробує відбілити себе.

Так, у листопаді 2022 року під час інсценованої зустрічі з нібито солдатськими матерями Путін висловив деяку стурбованість тим, як сприймаються мобілізація та війна. Ба більше, він підкреслив, що "не варто повністю довіряти Інтернету, тому що він сповнений різних фейків, обману і брехні".

Тож йому байдуже, що там записують мобілізовані загарбники, адже їхня справа – масово гинути за амбіції царя.