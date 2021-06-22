Російські найманці на Донбасі зазнали величезних втрат

Активність російсько-окупаційних військ традиційно зростає у святкові та вихідні дні. Це призводить до зростання втрат серед них.

У святковий період бойовики збільшують провокаційні обстріли українських позицій, зокрема – із забороненого озброєння. При цьому, інтенсивно проводять мінування місцевості.

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Внаслідок підриву на власних вибухових пристроях та через необережне поводження зі зброєю 21 червня 6 бойовиків загинули, ще 5 – отримали поранення.

У Міноборони наголосили, що водночас ворог поширює дезінформацію щодо можливої активізації бойових дій з боку підрозділів ООС. Такі повідомлення розсилають на мобільні телефони російських найманців.

Ситуація на Донбасі

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення ООС. За даними розвідки, командування російських збройних сил продовжує порушувати домовленості про режим тиші. Від початку доби 22 червня станом на 12:00 проросійські бойовики вже тричі порушували домовленості про режим припинення вогню на Донбасі.

Поблизу Золотого-4 стріляли із ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На дії окупанта українські військовослужбовці надали адекватну відповідь. Бойових втрат серед бійців ЗСУ внаслідок ворожого вогню від початку доби немає.