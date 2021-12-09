Російські найманці поранили 2 військових ЗСУ: в якому вони стані

Проросійські бойовики 9 грудня знову порушили перемир'я та обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожої атаки постраждали 2 захисників України.

Загалом від початку доби окупанти 6 разів порушували режиму припинення вогню. У половині випадків вони застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Постраждали захисники України

Внаслідок атаки противника 2 військовослужбовців ООС зазнали поранення. Їм оперативно надали першу медичну допомогу й евакуювали до медичного закладу. За словами лікарів, обоє бійців перебувають у стані середньої тяжкості.

Їхнім побратимам довелося відкрити вогонь у відповідь, аби змусити окупантів припинити обстріли. Забороненого озброєння українські бійці не застосовували. В ООС наголосили, що рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Де гатили бойовики 9 грудня:

у бік Шумів – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля Новомихайлівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; в напрямку Причепилівки – з мінометів та гранатометів різних систем;

поблизу Південного – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; у районі Станиці Луганської – з мінометів різного калібру.