Російські найманці здійснювали військові злочини у Лівії: доповідь ООН

5 жовтня 2021 , 10:13
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Усі сторони конфлікту у Лівії багато разів порушували права людини. Деякі зі злочинів можуть кваліфікуватись як військові злочини або злочини проти людяності. Серед зловмисників і російські найманці, які воювали на лівійській території.

Такі висновки оприлюднила незалежна комісія з розслідування. Вона працювала в Лівії під егідою ООН.

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Список причетних до злочинів – поки засекречений

Доповідь представлять 7 жовтня у Женеві. Автори уклали перелік осіб, яких можна притягнути до відповідальності за злочини. Список поки залишається засекреченим.

У доповіді мовиться про діяльність на території Лівії ПВК "Вагнера". Бійці скоювали військові злочини, серед яких – розстріл військовополонених. Також "вагнерівці" встановлювали міни, на яких підривались і місцеві жителі.

Зверніть увагу! Дані про мінні поля були на планшеті, який залишив один з бійців ПВК. Інформацію оприлюднила британська преса.

Хто винен у злочинах під час війни у Лівії (за даними розслідування):

  • Лівійська армія генерала Халіфи Хафтара – саме за неї воювали росіяни.
  • Підрозділи міжнародно визнаного уряду у Триполі.

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Що відомо про війну у Лівії:

  • Громадянська війна в країні розпочалась у 2011 році.
  • Спочатку проти режиму Муамара Каддафі виступили племена провінції Киренаїка та деякі частини армії.
  • З березня 2011 року підтримку повстанцям надавала авіація ООН.
  • Протистояння завершилось загибеллю диктатора у жовтні 2011 у місті Сирт.
  • Вже після його смерті протистояння в країні продовжилось: з 2014 року розпочалась так звана Друга громадянська війна у Лівії.
  • Наразі досягнули домовленості про припинення вогню.
  • У Москві заперечують, тим часом, що росіяни брали участь у бойових діях в Лівії.
Автор: Ірина Пундор