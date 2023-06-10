Наслідки нічного удару по Одещині: у Білгород-Дністровському є руйнування та постраждалі

Країна-терористка в ніч на 10 червня завдала чергового удару по містам України, зокрема, по Одещині. Через це є не лише пошкодження інфраструктури, а й, нажаль, постраждалі та жертви.

Для своєї атаки південної області України Росія, зокрема, запустила іранські дрони-камікадзе "Shahed-136/131". Однак всі БПЛА силам протиповітряної оборони вдалося знищити. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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У Білгород-Дністровському районі є руйнування

Внаслідок російської атаки на Білгород-Дністровський район пошкоджень зазнала житлова інфраструктура мирних мешканців. Їх спричинила вибухова хвиля. Через це там постраждали 10 людей.

Як підкреслив начальник обласної військової адміністрації, на місці уже працюють всі відповідні служби.

Вчергове наголошую, що у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти на загал. Маю сподівання, що всі це розуміють,

– додав також Олег Кіпер.

На Одещині, на жаль, не минулося без жертв

Олег Кіпер зазначив, що уламки одного зі збитих дронів-камікадзе спричинили пожежу на Одещині. Вона виникла внаслідок їхнього влучання у квартиру дев'ятиповерхового будинку.

Також, на жаль, нічна російська атака на Одещину відібрала й життя людей серед цивільного населення. За словами начальника обласної військової адміністрації:

троє людей загинули,

ще 26 постраждало, серед них 3 дітей.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що серед постраждалих:

5-річна дівчинка, яку через влучання уламка в голову госпіталізували,

85-річна жінка,

42-річна жінка.

Наразі усім постраждалим медики вже надали медичну допомогу. Однак троє громадян залишаються у важкому стані.

"Щирі співчуття сімʼям, близьким загиблих. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких!", – сказав Олег Кіпер.

Нічна атака на Одесу 10 червня: коротко