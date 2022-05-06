Російські окупанти до 9 травня планують добити "Азов", – Арестович

Росіяни активно готуються до святкування Дня перемоги. Вони роблять усе можливе, щоб приурочити до події якусь "перемогу" у війні з Україною.

4 травня російські окупанти почали великий штурм "Азовсталі". Ворог зумів прорватися на територію підприємства та здійснює потужні обстріли заводу.

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Плани ворога щодо "Азовсталі"

Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, наразі можна спостерігати за виконанням одного з головних завдань, яке ворог собі поставив до 9 травня.

Те, що я зараз бачу чітко – це бажання росіян добити "Азов". Ось такий подарунок Путіну вони хочуть піднести,

– сказав Арестович.

Він додав, що російські окупанти активно штурмують "Азовсталь" вже третю добу, гарячі бої тривають вже на території підприємства, куди ворогу вдалося прорватися.

Також він зазначив, що за інформацією від самого "Азову", ворог кидає дуже великі сили на те, щоб таки взяти Маріуполь під свій повний контроль.

Захист Маріуполя: останні новини

Героїчні бійці "Азову" та інших підрозділів продовжують тримати оборону. Сили ворога переважають в рази, понад два місяці місто перебуває у повній блокаді, а наші захисники живуть у нелюдських умовах. Та навіть попри це їм вдається здійснювати подвиг, про який дізнався увесь світ.

Бої точаться на території "Азовсталі". Лунала інформація про те, що ворога вдалося вибити за територію підприємства, але, на жаль, вона не відповідала дійсності. Захисники Маріуполя демонструють просто шалену мужність та тримають кругову оборону, не даючи ворогу здобути перемогу.

На 6 травня запланована третя евакуація людей з Маріуполя та з "Азовсталі" зокрема. Як раніше підкреслювала Ірина Верещук, Україна робить усе можливе, щоб врятувати і наших героїчних військових, адже нам не потрібні загиблі герої. Також повідомлялося, що на території "Азовсталі" є поранені бійці, яким терміново необхідна допомога.

Дивіться відео до теми – штурм "Азовсталі" триває