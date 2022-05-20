"Посібник" знайшли: окупанти кажуть, що Україна 20 років готувала напад на Курську область

Росіяни зазнають важких втрат на фронті, пропаганді важко пояснити успіхи українських бійців. Тому заради виправдання власних дію вони вигадують все дивніші фейки.

Нове виправдання війни росіянами

Про кілька з них на брифінгу розповів Сергій Лещенко, передає 24 канал. За його словами, в Росії хочуть розвинути лінію про те, що начебто вони були змушені напасти на Україну, тому що це вона готувала напад на Росію.

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Лещенко нагадав, що про це заявляв навіть сам Володимир Путін. А тепер цю думку підтримує губернатор Курської області Роман Старовойт.

"Посібник" з планами нападу на Курську область

Він розповів про знайдений в ході спецоперації "посібник", який підтверджує, що в Україні планували захопити не тільки псевдореспубліки "ДНР" і "ЛНР", а й деякі регіони Росії, зокрема й Курську область. Що ж це за "посібник", який за їхньою логікою, носять українські воїни, щоб точно не помилитись і напасти саме на Курську область,

– розповів Лещенко.

Він додав, що "посібник" називається "Протипартизанські операції". Його видали у 1986 році в окрузі Колумбія, а потім перевидали в Україні у 2005 році.

"Тобто, за їхньою логікою, майже 20 років тому Україна готувалася до нападу на Курську область. Абсолютна брехня і маячня, що, як і вся російська пропаганда, не спирається на історичну істину, а лише на ту версію, яка їм вигідна" – сказав екснардеп.

Інші фейки росіян про війну

Російські ЗМІ почали повідомляти про українських "націоналістів-диверсантів", які мали намір вчинити теракт на території Росії.

Російські пропагандисти не втомлюються брехати про те, що українські воїни вживають якісь бойові наркотики. Зокрема, російські "журналісти" повідомляють про те, що виявили в Рубіжному чергову біолабораторію, де виготовлялися "бойові наркотики" для воїнів ЗСУ.

Також росіяни постійно повідомляють про знищення усіх літаків і безпілотників в Україні, а потім "забувають" про це і розповідають про нові втрати українців.

Брифінг Сергія Лещенка: дивіться відео