Російські окупанти намагалися закріпитись у Рубіжному, але зазнали невдачі, – Гайдай
21 квітня 2022 , 08:48Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай у телеграмі
На Луганщині та всьому Донбасі продовжуються запеклі бої. Зокрема, за Рубіжне, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на лінії фронту відбили 9 атак ворога. Тривала атака на населені пункти.
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Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної,
– каже Гайдай.
За його словами, росіяни зазнали втрат.
Українські захисники знищили:
- зенітний ракетний комплекс;
- танк;
- артилерійську систему;
- 10 одиниць броньованої техніки;
- дві одиниці спеціальної інженерної техніки;
- дві одиниці автомобільної техніки;
- ворожий склад з боєприпасами.
Підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
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