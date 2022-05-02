Російські окупанти нищать власні танки, аби не воювати з українськими воїнами

Російські загарбники, налякані незламністю українських воїнів, власноруч ламають свою техніку, щоб не воювати. Нажахані українським опором росіяни полегшують роботу ЗСУ та самі нищать свої танки, боячись за своє життя.

Про деморалізованих окупантів розповіли в Службі безпеки України, яка перехопила розмову російського бойовика зі своїм батьком.

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У розмові з батьком з Росії син повідомив, що в його полку не залишилося жодного справного танку. Останній робочий танк окупант разом із напарниками зламав, побоюючись, що доведеться їхати на фронт. За словами росіянина, з полку окупантів поїхали броньовані машини – і повернулися з пораненими та загиблими.

Розмова окупанта, який зламав власний танк: дивіться відео

У нас у полку один танк залишився. Ми свій танк коротше з ранку зламали самі, щоб не їхати. БТРи без нас поїхали і там три "двохсоті" і багато "трьохсотих" у важкому стані,

– розповів окупант батьку.

Батько перепитав у росіянина, чи це означає, що полк не має на чому їхати в бій та отримав ствердну відповідь. На записі чутно, що батько загарбника залишився задоволеним розгромленою колоною.

За словами російського окупанта, на початку війни в полку було 10 танків. В результаті залишився лише 1 – і той зламали самі росіяни, які не хотіли їхати в пекло на передову.

Радий батько ж порадив росіянам здати несправний танк на брухт.

І правильно говорить. Адже за останніми даними, українські захисники знищили понад тисячу ворожих танків. І вони не зупиняться, поки повністю не очистять нашу землю!

– написали в СБУ.

Росіяни бояться воювати з українськими захисниками

З кожним днем у росіян падає бойовий дух – окупанти вже не хочуть воювати з українцями, які нещадно знищують військову силу бойовиків.

Так СБУ перехопила розмову окупантів, де повідомляється – підрозділ росіян відмовився атакувати позиції ЗСУ на Харківщині. Не переконали воювати навіть погрози розстрілу з боку начальства – окупанти бояться українців більше за смерть.

Раніше повідомлялося, що росіяни зовсім не хочуть приходити до військкоматів попри оголошення про мобілізацію. Масштабного процесу мобілізації в областях Росії не вдалося запустити, тому експерти попереджають – країна-агресор може вдатися до провокацій, щоб підняти кількість військових.

Також з'явилася інформація, що Володимир Путін анонсує масштабну мобілізацію на 9 травня, під час параду.

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