Російські окупанти обстріляли дитячий садочок у Чернігові – фото зруйнованої будівлі
26 лютого 2022 , 17:16Читать новость на русском
Джерело:Сьогодні
Російські війська здійснили обстріл дитячого садка у Чернігові. Ворог у бажанні посіяти паніку цілять у цивільні та житлові будівлі.
Чернігів опинився під обстрілом ворожої артилерії. ЗСУ активно боронить місто від ворога. Місцеве населення допомагає армії – з його допомогою вдалося захопити ворожі танки.
До речі Ми віддаємо за вас життя, а ви допоможіть нам, – ЗСУ звернулися до цивільних
Обстріл дитячого садка
Внаслідок обстрілу Чернігова снаряди окупанта влучили у дитячий садок. Будівля зазнала значних пошкоджень.
Дитячий садок у Чернігову після обстрілу окупантів / Фото Сьогодні
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