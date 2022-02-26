Російські війська здійснили обстріл дитячого садка у Чернігові. Ворог у бажанні посіяти паніку цілять у цивільні та житлові будівлі.

Чернігів опинився під обстрілом ворожої артилерії. ЗСУ активно боронить місто від ворога. Місцеве населення допомагає армії – з його допомогою вдалося захопити ворожі танки.

До речі Ми віддаємо за вас життя, а ви допоможіть нам, – ЗСУ звернулися до цивільних

Обстріл дитячого садка

Внаслідок обстрілу Чернігова снаряди окупанта влучили у дитячий садок. Будівля зазнала значних пошкоджень.

Дитячий садок у Чернігову після обстрілу окупантів / Фото Сьогодні

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