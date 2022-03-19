Російські окупанти обстріляли лікарню в Тростянці
19 березня 2022 , 03:37Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Живицький
Ворожі війська продовжують уражати інфраструктуру українських міст. Сьогодні під обстріл потрапила лікарня у місті Тростянець, що на Сумщині.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Голова Сумської обласної державної адміністрації та керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
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Окупанти обстріляли лікарню: жертв немає
Як повідомляє керівник ОВА, обстріли відбулися 18 березня.
Сьогодні вони стріляли по лікарні, руйнування великі, утім загиблих, на щастя немає,
– пише Живицький.
Він зазначив, що 93 бригада Збройних Сил України продовжує вибивати ворога на цьому напрямку. Зокрема, розбили колону ворожої техніки та спалили її.
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