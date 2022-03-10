Російські окупанти обстрілюють Маріуполь: накривають вогнем житлові квартали

Маріуполь 10 березня знову під обстрілами росіян. Загарбники підло накривають вогнем житлові квартали.

Багатоповерхівки охоплені димом, приватні будинки палають. Нелюди вкотре завдали артилерійського удару по мирних людях.

Важливо Російські війська скидають авіабомби на "зелений коридор" у Маріуполі

Люди повибігали на вулицю в розпачі, там є маленькі діти. На місуе вирушила бригада рятувальників.

По всьому місту чути вибухи.

Доповнюємо…