Російські окупанти пишуть на снарядах "Христос воскрес", – СБУ

Окупанти планують чергову диверсію на великодні свята. Цими днями вони не просто обстрілюватимуть мирне населення, але й розписуватимуть снаряди традиційним християнським привітанням "Христос воскрес".

Про це свідчать перехоплені розмови російських загарбників. Служба безпеки України, яка оприлюднила один із таких діалогів, зазначає, що для росіян немає нічого святого.

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Про що йдеться у розмовах окупантів

Хизуючися дружині своїми "подвигами", один з окупантів розповідає, що "пацани пасхалки хохлам готують". Танкісти його взводу пишуть на снарядах "Христос воскрес". "Розважаємося, як можемо", – додає окупант.

Водночас він побоюється, що назад до них повернеться снаряд із відповіддю, адже справи у їхнього підрозділу. який стоїть у Миколаївській області, й так йдуть на спад. З 19 людей у його взводі залишилося лише 7. Інші – втекли, ще частину – вбили.

Окупант додає, що наразі перспектив поповнення особового складу немає.

Тут нікого не додають. Навпаки – всі їдуть звідси,

– жаліється він дружині.

За його словами, зараз в Україні залишилися лише найстійкіші солдати та алкоголіки. Так, лише із його бригади звільнилося вже 600 осіб.

Слухайте перехоплену розмову російських окупантів: