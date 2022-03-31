Російські окупанти планують надалі блокувати Чернігів, "виведення"– це лише розмови

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 30 березня російські окупанти не проводили активних дій на Сіверському напрямку. Загарбники зосередилися на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності.

Генштаб оновив дані станом на 24:00. Мовилося, що російські загарбники продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення.

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Найближчим часом очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ з подальшим завданням блокування Чернігова,

– наголосили у Генштабі.

Міноборони 30 березня також наголосило, що Росія до кінця не відмовилася від спроб захопити Київ та Чернігів.

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