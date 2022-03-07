Російські окупанти продовжують обстрілювати мирних жителів біля Бучі

Російські загарбники продовжують чинити звірства на території України. Зокрема, окупанти обстрілюють мирних жителів та їхні домівки на Київщині.

Ситуація у Бучанському районі станом на 7 березня 2022 року залишається складною.

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Нові злочини росіян

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати приватні оселі та мирних жителів. У місті Буча загарбники облаштовують блок-пости та вогневі позиції по подвір’ях приватних садиб та дворах житлових комплексів.

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