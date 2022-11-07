Вкрали навіть дитячий паровозик: доки окупанти розграбовують Херсон, партизани ріжуть їм колеса

Російські загарбники продовжують красти все, до чого можуть дотягнутися. "Друга армія світу" вкрала у Херсоні навіть дитячий паровозик.

Окупанти продовжують пробивати дно. Цього разу злодійкуваті загарбники не змогли втриматися, коли побачили зону дитячих розваг, й "евакуювали" паровозик.

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Вочевидь, окупанти вирішили притягнути до його себе у Росію як "трофей другої армії світу".



Росіяни тягнуть багатостраждальний паровозик / Скриншот з відео

Партизани у Херсоні продовжують боротися

Тим часом місцеві партизани продовжують боротися з російськими загарбниками. Цього разу постраждали автівки пропагандистів країни-окупантки. Партизани порізали колеса.

Зокрема, "чорна субота" настала для автівки пропагандиста Олександра Коца, який припхався на тимчасово окуповану територію України.



Автівка Коца / росЗМІ

Що ж, окупанти мають знати, що в Україні у них не буде жодного спокійного дня. Воїни ЗСУ повернуть в Херсон український прапор та безпеку для місцевих жителів, а все російське сміття піде вслід за кораблем.

На Херсонщині злетів у повітря склад з боєприпасами

Також неприємність чекала окупантів й на території області. Українські військові на Херсонщині накрили ворога вогнем. Як наслідок – у повітря злетів склад з ворожими боєприпасами у Скадовському районі.

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