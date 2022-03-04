Російські окупанти цинічно обстріляли село на Київщині: моторошні фото
Джерело:Оперативний ЗСУ
Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати будинки звичайних людей. Наслідки сумнозвісної "допомоги" можна побачити у селі на Київщині.
Росіяни вкотре атакували цивільні об'єкти.
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Нові злочини агресора
Окупанти обстріляли будинки у селі Гатне, Фастівський район, Київська область.
Наслідки "русского міра" ще будемо розгрібати довго,
– йдеться у дописі.