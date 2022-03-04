Російські окупанти цинічно обстріляли село на Київщині: моторошні фото

4 березня 2022 , 03:29
Читать новость на русском

Джерело:

Оперативний ЗСУ

Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати будинки звичайних людей. Наслідки сумнозвісної "допомоги" можна побачити у селі на Київщині.

Росіяни вкотре атакували цивільні об'єкти.  

Цікаво Відключено третій енергоблок, – ДСНС про ситуацію на Запорізькій АЕС

Нові злочини агресора 

Окупанти обстріляли будинки у селі Гатне, Фастівський район, Київська область. 

Наслідки "русского міра" ще будемо розгрібати довго,
– йдеться у дописі.

Окупанти обстріляли село на Київщині / Фото Радіо Свобода 

Окупанти обстріляли село на Київщині / Фото Радіо Свобода

Окупанти обстріляли село на Київщині / Фото Радіо Свобода

Окупанти обстріляли село на Київщині / Фото Радіо Свобода

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Віта Свірневська