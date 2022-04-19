Російські окупанти вбили 205 українських дітей: зросла кількість поранених – 367

19 квітня 2022 , 08:34
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Через повномасштабну війну Росії в Україні вже постраждало майже 600 дітей. Збройна агресія Росії призвела до загибелі 205 маленьких українців та українок.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області

Станом на 19 квітня у через війну в Україні постраждали 572 дитини. На жаль, кількість поранених зросла до 367 дітей.

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В Офісі генпрокурора повідомили, що за останню добу офіційне число загиблих дітей не змінилося – 205.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій та Київських областях – 118 та 108 відповідно. У Києві внаслідок війни постраждали 16 дітлахів.

Скільки дітей постраждало в інших областях України:

  • Харківська – 91;
  • Чернігівська – 54;
  • Херсонська – 43;
  • Миколаївська – 40;
  • Луганська – 36;
  • Запорізька – 25;
  • Сумська – 16;
  • Житомирська – 15.

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Автор: Михайло Гема