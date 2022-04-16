Російські окупанти вбили вже 200 дітей в Україні: понад 360 поранено
Джерело:Офіс генпрокурора
За даними ювенальних прокурорів, з початку війни в Україні загинули 200 дітей. Ще понад 360 отримали поранення.
Як повідомили 16 квітня в Офісі генпрокурора, ці дані не є остаточними. Наразі робота з їх встановлення триває в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Актуально ООН підтверджує загибель від війни в Україні щонайменше 1982 цивільних, МВС – 2700
У місті Києві від дій окупантів постраждали 16 дітей. За попередньою інформацією Офісу генпрокурора, найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 117;
- Київській – 105;
- Харківській – 88;
- Чернігівській – 54;
- Херсонській – 41;
- Миколаївській – 40;
- Луганській – 36;
- Запорізькій – 23,
- Сумській – 16;
- Житомирській – 15.
Російські загарбники 15 квітня обстріляли один з районів Харкова. Як повідомили в Офісі генпрокурора, внаслідок обстрілу постраждали 5 дітей, двоє з них – загинули. Одному із вбитих діток було всього 7 місяців.
За інформацією Офісу генпрокурора, 14 квітня на околиці населеного пункту Нововоронцовка на Херсонщині внаслідок детонації касетного снаряду поранення отримав поранення 15-річний хлопець.Довідка. Загалом через ворожі бомбардування та обстріли, 1018 закладів освіти пошкоджені, а 95 з них – зруйновані повністю.
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