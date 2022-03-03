Російські окупанти вдарили поблизу Епіцентру в Маріуполі: все затягло густим димом
Джерело:"Думская – новости Одессы"
Російський агресор безперервно обстрілює територію України. Унаслідок обстрілів Маріуполя, ймовірно, загорівся Епіцентр.
Над Епіцентром великий стовп диму
На фото, як з'явилося у ЗМІ, над Епіцентром великий стовп сірого диму. Наразі не відомо, чи хтось постраждав унаслідок обстрілу.
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Обстріл Маріуполя / Фото "Думская – новости Одессы"
Окупант створює блокаду Маріуполя
У Маріупольській міськраді заявили, що російські фашисти створюють гуманітарну катастрофу в місті.
Повідомляється, що ворог перешкоджає постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла. Російські окупанти пошкодили залізничне сполучення.
Зруйнували мости, розтрощили потяги для того, щоб ми не мали можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей. Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють нам блокаду, як в колишньому Ленінграді. Свідомо протягом семи діб вони руйнували критично важливу інфраструктуру життєзабезпечення міста. У нас знову немає світла, води та тепла. Військові путінської орди постійно обстрілюють місто і не дають вивезти поранених, жінок та дітей,
– йдеться у повідомленні.
У Маріуполі хочуть створити "зелений коридор"
У міськраді запевнили, що докладають зусиль, аби відновити критичну інфраструктуру міста. Зокрема, йдеться про відновлення електропостачання.
Там наголосили, що співпрацюють з міжнародними інституціями для того, щоб створити "зелений коридор" для гуманітарної місії.
Наразі Маріуполь під обстрілами, через що страждають жінки, діти та літні люди.
"Нас знищують як націю. Це – геноцид українського народу. Ці лицеміри прийшли "рятувати" російськомовних громадян Маріуполя та регіону. А влаштували винищення українців – маріупольців російського, українського, грецького та іншого походження", – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
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