Російські окупанти висунули нові звинувачення заступнику голови Меджлісу Джелялу

Окупанти висунули нове обурливе звинувачення Наріману Джелялову. Цього разу заступника голови Меджлісу звинувачують у контрабанді вибухового пристрою.

Як заявив адвокат Микола Полозов, Джелялова звинуватили, нібито, у незаконному перетині через митний кордон вибухового пристрою.

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Окупанти інкримінують йому порушення статті 226.1 кримінального кодексу Росії. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

В якому стані Джелялов

Адвокатка Еміне Авамільова мала нагоду поспілкуватися з політичним в'язнем Кремля. Вона розповіла, що стан здоров'я заступника голови Меджлісу задовільний, а настрій бадьорий та гарний. Натомість умови утримування й надалі залишаються незміненими – в камері відсутнє опалювання, вікно повністю не закривається.

Листи теж Наріману не передають. Віддали одного листа, інші лежать у цензора. Тому про події зовнішнього світу він зараз може дізнаватися лише в адвокатів,

– додав Полозов.

Попри на тюремне ув'язнення та нове, абсурдне звинувачення, Наріман Джелялов не зламаний і готовий продовжувати боротьбу.

За словами Полозова, бранець Кремля попросив передати всім, щоб люди не засмучувалися, не опускали руки.

Зауважимо, що раніше так званий суд російських окупантів Криму продовжив арешт Наріману Джелялу до 23 січня. Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу перебуває у СІЗО.

Нарімана Джеляла звинувачують у диверсії

Мовиться про так звану справу про "диверсію на газопроводі" у селі Перевальне – там стався вибух. Через це на початку вересня у Криму окупанти затримали 5 людей, серед яких і Джеляла. Усіх їх кинули в СІЗО. Наріман Джелял заперечує будь-які звинувачення у свій бік.

Повний текст публікації Миколи Полозова:

Наріману Джелялову слідством висунуто нове звинувачення. Крім раніше пред'явлених Наріману звинувачень у скоєнні диверсії у складі організованої групи та у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв, вчинених організованою групою, сьогодні Нарімана Джелялова звинуватили у контрабанді вибухового пристрою. Санкція за цією статтею становить від 7 до 12 років позбавлення волі.

Наріман, як і раніше, скористався правом обвинуваченого не давати свідчень. До початку слідчих дій мені з моєю колегою адвокатом Еміне Авамільовою вдалося поспілкуватися з Наріманом наодинці. Стан здоров'я у нього задовільний. Настрій гарний, бадьорий. Він повідомив, що у четвер його перевезли із 15 відділення психіатричної лікарні, де він перебував на експертизі, назад до СІЗО.

Листи теж Наріману не передають. Віддали одного листа, інші лежать у цензора. Тому про події зовнішнього світу він зараз може дізнаватися лише в адвокатів. Попри тюремне ув'язнення та нове, абсолютно абсурдне звинувачення, Наріман Джелялов не зламаний і готовий продовжувати боротьбу.

Він попросив передати всім, щоб люди не засмучувалися, не опускали руки. Правда все одно за народом!