Російські окупанти вперше згадали про Чорнобаївку

Про Чорнобаївку вже ходять легенди. Тож не дивно, що росіяни вирішили досягнення українських військових уже собі присвоїти.

Країна-агресорка не вперше краде чужі досягнення. Цього разу, розповідають у Центрі протидії дезінформації, російські найманці зазіхнули на українські здобутки під Чорнобаївкою.

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Окупанти намагаються присвоїти собі здобутки біля Чорнобаївки

28 березня українські військові уже дванадцятий раз поспіль розбили угруповання російських найманців у Чорнобаївці, що на Херсонщині.

Тим часом у паралельній реальності на Росії хизуються своїми досягненнями у ній. Ні, вони не розповідають, як гарно горить російська техніка. Окупанти цілком серйозно переконують, що у Чорнобаївці їм вдалося збити 5 українських ракет РСЗВ "Смерч", а також 1 безпілотник. Відповідну заяву під час брифінгу зробив генерал-майор Ігор Конашенков.

Раніше ми вам розповідали, що російські пропагандисти осоромилися через Чорнобаївку. В ефірі "Вечора з Соловйовим" переконували, що розташована вона між Гостомелем, Бучею та Ірпенем. Такий собі трикутник.

Варте уваги – Зведення Генштабу станом на ранок 29 березня – дивіться відео: