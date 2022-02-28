Російські окупанти взяли в заручники священника ПЦУ

Військові держави-агресорки взяли в заручники священника Православної церкви України Василя Вирозуба. Він був на рятувальному судні "Сапфір", яке мало евакуювати зі Зміїного тіла загиблих захисників.

Керівник Одеської єпархії єпископ Афанасій у своєму зверненні заявив, що російські військові захопили українське рятувальне судно "Сапфір", яке мало евакуювати з острова Зміїний тіла воїнів, яких вважали загиблими.

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Росіяни взяли в полон священника

На борту судна перебував священник Одеської єпархії Василь Вирозуб. Гуманітарна місія відбувалася за попередньою домовленістю з російською стороною. Однак з'ясувалося, що загиблих на острові немає.

А російські військові використали ситуацію як привід, щоб підступно заманити рятувальне судно, на якому не було озброєння і захопити його разом з цивільним екіпажем та священником ПЦУ,

– зазначив єпископ Афанасій.

27 лютого о 18:00 годині глава єпархії отримав повідомлення від протоієрея Вирозуба про те, що судно, екіпаж та представники місії під конвоєм рухаються у невідомому напрямку.

Єпископ Афанасій просить звільнити священника

"Звертаюсь до світової спільноти, релігійних лідерів та усіх місій про розголос цього інциденту та допомогу у вирішенні цієї в край обурливої ситуації", – сказав у зверненні єпископ.

ПЦУ засуджує цей цинічний інцидент та вимагає негайного звільнення протоієрея, усіх членів екіпажу та учасників гуманітарної місії.

26 лютого російські пірати також захопили 2 українські судна – Танкер "Афіна" і суховантаж "Принцеса Ніколь". На борту перебувало майже 50 мирних членів екіпажу.

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