Російські окупанти затримали десятки кримських татар в Сімферополі

В окупованому Криму тривають безвідставні затримання кримських татар російськими силовиками. 31 активіста затримали біля ізолятора тимчасового тримання у Сімферополі.

Туди люди прийшли, аби зустріти адвоката Едема Семедляєва. Він відбув 12 діб арешту за так звану "непокору співробітникам поліції".

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Людей під ізолятором зустріли співробітники ОМОНу

Натомість їх перестріли співробітники ОМОНу. У руки російських силовиків потрапив 31 активіст, серед них 10 жінок та 4 журналістів.

За словами омбудсменки Людмили Денісової, зараз затримані перебувають у "Київському відділенні поліції Сімферополя". Ймовірно, що людей перенаправлять в різні відділення поліції.

Засуджую незаконні затримання українських громадян в тимчасово окупованому Криму.Своїми діями країна-окупант порушує 10 статтю Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на свободу вираження поглядів,

– наголосила Денісова.

Вона зазначила, що це право включає свободу дотримання власних поглядів – незалежно від кордонів та без втручання органів державної влади.

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Коротко про останні випадки репресій проти кримських татар:

Українського політв'язня Джеміля Гафарова утримують в російській в'язниці. Стан здоров'я 59-річного чоловіка значно погіршився, проте окупанти ці скарги ігнорують.

Заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов безпідставно перебуває у СІЗО. Йому, окрім "диверсії", висунули нове звинувачення – "контрабанду вибухового пристрою".

На початку листопада під будівлею суду у Сімферополі затримали 19 кримських татар. Людей запихали у автобус, хоча вони нічого не порушували.

Частина публікації Людмили Денісової:

Кримський адвокат Едем Семедляєв вийшов із "сімферопольського ізолятора тимчасового тримання", де він провів 12 днів адміністративного арешту за незаконним обвинуваченням у "непокорі співробітникам поліції".

Зустріти Едема прийшло кілька десятків активістів, проте їх затримали співробітники російського ОМОНу. Загалом затримано 31 активіста, зокрема десять жінок та четверо журналістів. Зараз люди перебувають в "Київському відділенні поліції Сімферополя". Планується, що їх переправлять до різних відділів поліції.

Засуджую незаконні затримання українських громадян в тимчасово окупованому Криму.