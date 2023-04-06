Приповз на животі, як хробак: епічні кадри здачі в полон російських військових

Російські окупанти – перелякані й геть не хочуть у пакети. У мережі опублікували кадри, як загарбники здаються у полон.

Російські окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Станом на 6 квітня 2023 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 176 630 російських загарбників.

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Російські окупанти геть не хочуть у пакети. Тому здаються у полон. У мережі опублікували епічні кадри, як загарбник, плазуючи на животі, як хробак, повзе у полон.

Кілька хвилин тому вони кричали "Слава ВДВ", та після зустрічі з українськими воїнами, вони вирішили, що не така вже й слава, і пішли здаватися щоб вижити,

– мовиться у повідомленні.

Окупант плазує у полон: дивіться відео

Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ

Російські окупанти панічно бояться контрнаступу українських захисників. Наталія Гуменюк – керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня – розповіла, що загарбники облаштовують оборонні рубежі, укріплюють інженерні споруди, а також – постійно змінюють місця дислокації.

Завдяки ефективній роботі українських героїв ворогу суттєво бракує боєприпасів.