Російські окупанти знищили в Україні щонайменше 28 церков, мечетей і синагог
15 березня 2022 , 13:22Читать новость на русском
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська зруйнували чи пошкодили щонайменше 28 церков, мечетей, синагог у 6 областях України.
Поки пропагандисти Кремля цинічно прикривають імперські амбіції про захист православ'я, їхні війська руйнують православні храми та інші святині релігійних спільнот України. Про це повідомили у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті.
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Постраждали вже щонайменше 28 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше 6 областях України:
- Київській,
- Донецькій,
- Житомирській,
- Луганській,
- Харківській,
- Чернігівській.
Переважна більшість із них – православні храми.
Це лише один з прикладів, як ворог розбомбив храм: дивіться відео з Харківщини