Російські окупанти знищили в Україні щонайменше 28 церков, мечетей і синагог

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська зруйнували чи пошкодили щонайменше 28 церков, мечетей, синагог у 6 областях України.

Поки пропагандисти Кремля цинічно прикривають імперські амбіції про захист православ'я, їхні війська руйнують православні храми та інші святині релігійних спільнот України. Про це повідомили у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті.

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Постраждали вже щонайменше 28 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше 6 областях України:

Київській,

Донецькій,

Житомирській,

Луганській,

Харківській,

Чернігівській.

Переважна більшість із них – православні храми.

Це лише один з прикладів, як ворог розбомбив храм: дивіться відео з Харківщини