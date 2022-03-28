Російські окупанти зруйнували 90% житлових будинків у Маріуполі
28 березня 2022 , 16:27Читать новость на русском
Станом на 27 березня у Маріуполі російські нелюди пошкодили 90% житлових будинків: 2340. Прямим влученням – 1560 будинків.
Російські загарбники повністю зруйнували 1040 житлових будинків. Відповідні дані оприлюднила мерія Маріуполя, повідомляє 24 канал.
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У приватному секторі орки пошкодили 61 200 будинків (90%). Прямим влученням – 40 800 (60%). Зруйновано – понад 27 200.
Також рашисти пошкодили:
- 7 лікарень (3 – зруйновані);
- 4 поліклініки (1 – зруйнована);
- 3 пологові будинки (1 – зруйновано);
- 7 ВНЗ (3 – зруйновані);
- 57 шкіл (23 – зруйновані);
- 70 садків (28 – зруйновані);
- 2 заводи;
- порт.
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