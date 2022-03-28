Російські окупанти зруйнували 90% житлових будинків у Маріуполі

28 березня 2022 , 16:27
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Станом на 27 березня у Маріуполі російські нелюди пошкодили 90% житлових будинків: 2340. Прямим влученням – 1560 будинків.

Російські загарбники повністю зруйнували 1040 житлових будинків. Відповідні дані оприлюднила мерія Маріуполя, повідомляє 24 канал.

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У приватному секторі орки пошкодили 61 200 будинків (90%). Прямим влученням – 40 800 (60%). Зруйновано – понад 27 200.

Також рашисти пошкодили:

  • 7 лікарень (3 – зруйновані);
  • 4 поліклініки (1 – зруйнована);
  • 3 пологові будинки (1 – зруйновано);
  • 7 ВНЗ (3 – зруйновані);
  • 57 шкіл (23 – зруйновані);
  • 70 садків (28 – зруйновані);
  • 2 заводи;
  • порт.

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Автор: Мар'яна Бекало