Російські окупанти зруйнували 90% житлових будинків у Маріуполі

Станом на 27 березня у Маріуполі російські нелюди пошкодили 90% житлових будинків: 2340. Прямим влученням – 1560 будинків.

Російські загарбники повністю зруйнували 1040 житлових будинків. Відповідні дані оприлюднила мерія Маріуполя, повідомляє 24 канал.

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У приватному секторі орки пошкодили 61 200 будинків (90%). Прямим влученням – 40 800 (60%). Зруйновано – понад 27 200.

Також рашисти пошкодили:

7 лікарень (3 – зруйновані);

4 поліклініки (1 – зруйнована);

3 пологові будинки (1 – зруйновано);

7 ВНЗ (3 – зруйновані);

57 шкіл (23 – зруйновані);

70 садків (28 – зруйновані);

2 заводи;

порт.

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