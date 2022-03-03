Російські олігархи відчайдушно пробують вивести гроші з Росії, і ми знаємо куди, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що російські олігархи зараз роблять все можливе, аби вивести свої гроші з Росії. Однак Україна знає про всі їхні схеми.

Відповідну заяву про те, як олігархи з Росії відчувають наслідки війни, глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зробив в ефірі одного із телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Російські олігархи пробують вивести гроші з Росії

Є відчайдушна спроба багатих росіян вивести гроші з Росії,

– зазначив Кулеба.

Водночас міністр додав, що українська сторона знає, куди вони їх намагаються сховати, бо відстежує це.

Крім того, глава МЗС розповів, що Україна разом із партнерами працює над новими санкціями проти агресора.

Нагадаємо, Німеччина конфіскувала мегаяхту російського мільярдера і друга очільника Кремля Алішера Усманова. Мовиться про 156-метрову яхту Dilbar вартістю у майже 600 мільйонів доларів.

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