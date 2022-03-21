Російські орки обстріляли село Ганнівка, що поблизу Кривого Рогу

Російські окупанти продовжують обстріли мирних українських міст. Снаряди ворога прилетіли й у село Ганнівка.

Село Ганнівка зазнало обстрілу російських окупантів. Збитків зазнала лише інфраструктура – загиблих та поранених немає.

Читайте також Окупанти обстріляли Одесу: три будинки пошкоджені, одна людина поранена

Наслідки обстрілу ліквідовані

Через обстріл окупантів постраждав один будинок та інфраструктура. Серйозних пошкоджень селу ворогу завдати не вдалося.

Наслідки ворожого обстрілу ліквідовані, електрика та газ у селі є. Наразі ситуація в районі стабільна та контрольована силами ТрО та ЗСУ.

Дивіться також: Скільки громадян вірить у перемогу України