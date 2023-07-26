Ваш час закінчився: у Росії партизани в прямому ефірі оголосили полювання на генерала Нікіфорова

Режим Путіна втрачає контроль над своїм радіо-простором. Російські партизани, які виступають за повалення режиму диктатора, звернулися до військових і громадян, а також до командувача угруповання "Захід" Євгенія Нікіфорова.

Як повідомили джерела 24 Каналу, звернення партизан з'явилося в етері російського радіо на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей. На відео, яке у своє розпорядження отримала наша редакція, російські партизани передають "палкий привіт" генерал-полковнику Нікіфорову.

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Партизани заявили, що Нікіфоров повинен відповісти за злочини

Російські повстанці РДК та легіон "Свобода Росія" завдяки своїм джерелам заздалегідь дізналися про перебування Нікіфорова у час мовлення на вище зазначених територіях Росії. У цей час російський командувач інспектує позиції окупантів.

Партизани чітко дають зрозуміти, що вони знають не тільки про сам факт подорожі генерала Нікіфорова з інспекцією до армійських підрозділів у прикордонних районах, але й детально обізнані щодо його маршрутів, зупинок для ночівлі, обідів тощо.

Євгеній Валерійович, ми знаємо, де ви буваєте, по яких дорогах пересуваєтесь, де ночуєте. Ми знаємо навіть те, що ви вчора їли на обід. Ми набагато ближче аніж ви можете собі уявити. Полювання на вас уже почалося,

– заявили партизани.

Російські партизани в ефірі радіо звернулися до Нікіфорова: дивіться відео

Російські повстанці наголошують, що Нікіфорову доведеться відповісти за свої злочини в Гостомелі, Кремінній та в окупованій Луганській області.

"Ви відповісте за десятки тисяч вбитих і поранених на війні російських солдатів, за фінансові махінації на будівництві оборонних споруд. Ваш час закінчився", – додають партизани.

Повстанці, які борються за свободу росіян проти злочинного режиму Путіна, також звернулися до близького оточення Нікіфорова.

"Дякуємо за співробітництво. Продовжуйте ділитися цінними свідченнями. Так тримати!", – сказали партизани. Врешті-решт, повстанці закликали російських військових та громадян Росії допомагати партизанам.

Путінський режим втрачає контроль